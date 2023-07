The following instruments on XETRA do have their first trading 07.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.07.2023Aktien1 AU000000D2O3 Duxton Water Ltd.2 CNE000001F70 Sany Heavy Industry Co. Ltd.3 US80810D1037 Schrodinger Inc.4 CNE100000WN2 Walvax Biotechnology Co. Ltd.5 CNE100001ZF9 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.6 KYG9845F1090 YS Biopharma Co. Ltd.7 CNE100002BZ6 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.8 CNE100000H44 Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.9 MHY923351016 United Maritime Corp.10 NO0012958539 Aega ASA11 CA68620P7056 OrganiGram Holdings Inc.12 ES06445809Q1 Iberdrola S.A. BZR13 DE000NCA0001 thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaAAnleihen/ETF1 US02665WEK36 American Honda Finance Corp.2 DE000DB9VFK8 Deutsche Bank AG3 DE000DW6C623 DZ BANK AG4 DE000A3LKVK3 Vonovia Finance B.V.5 XS2648080229 Heathrow Funding Ltd.6 XS2648672660 Lettland, Republik7 US02665WEM91 American Honda Finance Corp.8 XS2646222633 ANZ New Zealand [Intl] Ltd.9 DE000A31RJS7 Deutsche Pfandbriefbank AG10 XS2647979181 European Investment Bank (EIB)11 IT0005555112 ICCREA Banca12 AT0000A367F4 Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG13 IE00016PSX47 Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF (C)14 IE000SVSL9U5 Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF - 1A (EUR)15 IE000X44UYY8 Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF - 1A (USD)