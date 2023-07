Ausverkauf im Dax. Der Deutsche Aktienindex hat seine Talfahrt der letzten Tage am Donnerstag nochmal beschleunigt. Einen derart starken Abwärtsdruck hat man lange nicht gesehen. So stand am Ende des Tages schließlich ein sattes Minus von 409 Punkten (2,57%) bei 15.528 Zählern auf der Kurstafel. Im Gegensatz zu den US-Börsen, die nur moderate Verluste verzeichneten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...