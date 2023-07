DJ Deutsche Produktion sinkt im Mai um 0,2 Prozent

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Mai schwächer als erwartet gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank sie gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg von 0,1 Prozent prognostiziert. Nach Veröffentlichung von Daten zum Industrieumsatz war sogar ein spürbarer Zuwachs als möglich erschienen. Im Jahresvergleich stieg die Produktion um 0,7 (April: 1,7) Prozent. Der für April gemeldete monatliche Produktionsanstieg von 0,3 Prozent wurde bestätigt.

Die Industrieproduktion im engeren Sinne nahm im Mai um 0,2 (plus 0,5) Prozent zu. Die Produktion von Investitionsgütern stieg um 1,3 (plus 0,5) Prozent. Die Erzeugung von Konsumgütern verringerte sich um 1,2 (plus 2,1) Prozent und die von Vorleistungsgütern um 0,5 (minus 0,4) Prozent. Die Bauproduktion sank um 0,4 (plus 0,7) Prozent, die Energieerzeugung nahm um 7,0 (minus 3,5) Prozent ab.

Nach Angaben von Destatis beeinflusste der Bereich Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen das Gesamtergebnis negativ (minus 13,1 Prozent). Einen positiven Einfluss auf die Gesamtentwicklung hatte hingegen der Bereich Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (plus 4,9 Prozent).

Bei den besonders energie-intensiven Wirtschaftszweigen kam es insgesamt erneut zu einem Minus um 1,4 Prozent, wobei Rückgängen bei chemischen Erzeugnissen (minus 0,5 Prozent), Metallerzeugung und -bearbeitung (minus 1,5 Prozent), Glas, Glaswaren und Keramik (minus 3,1 Prozent) sowie Kokerei und Mineralölverarbeitung (minus 10,5 Prozent) Zuwächse in den Bereichen Papier und Pappe (plus 1,2 Prozent) sowie Metallerzeugnisse (plus 0,1 Prozent) gegenüberstanden.

Nach Aussage des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) hat sich die Produktion im Mai stabilisiert und lag auf dem durchschnittlichen Niveau des ersten Quartals. "Trotz der eingetrübten Stimmung in den Unternehmen deutet die jüngste Stabilisierung der Nachfrage auf eine - wenn auch zunächst moderate - Erholung der Industriekonjunktur in den kommenden Monaten hin", befand das BMWi.

