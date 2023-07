Der neue CEO von Adidas, Björn Gulden, sorgte am Aktienmarkt für eine Trendumkehr. Seit Bekanntwerden des Wechsels an der Adidas-Spitze bildete sich eine Aufwärtssequenz aus, die noch intakt erscheint. Dies hindert die Marktteilnehmer aber nicht, Gewinne mitzunehmen und Adidas gestern ans DAX-Ende zu befördern. Am gestrigen Handelstag ist die Aktie von Adidas mit einem Minus von 5,55 Prozent an das Dax-Ende gestürzt. Nur Vonovia performte noch schlechter. ...

