Auf der HV am 10. Juli soll es bei der Mutares neben der Basisdividende auch wieder eine Performance-Dividende geben - und sie soll höher ausfallen. Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (DE000 A2NB65 0), und der Aufsichtsrat der Gesellschaft haben beschlossen, der am 10. Juli stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...