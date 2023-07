Laut dem jüngsten Bericht der US Energy Information Administration (EIA) sind die US-Ölvorräte in der vergangenen Woche zum dritten Mal in Folge gesunken, ebenso wie die Benzin- und Destillatvorräte. Diese Veränderungen gehen Hand in Hand mit Förderungskürzungen verschiedener Opec-Staaten und sind wahrscheinlich kein Zufall.Der Rückgang der Vorräte war geringer als die Prognose der Ratingagentur Standard & Poor's, die mit einer Verringerung der Vorräte um etwa 3,6 Millionen Barrel gerechnet hatte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...