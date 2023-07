Böse Überraschung von Singulus Technologies: Da sich wichtige Projekte im Solarbereich verschieben, muss der Spezialmaschinenbauer seine Umsatzprognose um rund 50 Mio. Euro auf eine Bandbreite von jetzt 90 bis 100 Mio. Euro kürzen. Für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) kalkuliert der Vorstand nun nur noch mit einem niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Bislang avisierte Singulus ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Friwo, Singulus Technologies appeared first on Boersengefluester.

