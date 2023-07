Die Zinkpreise werden weiterhin von einer schwachen Industriekonjunktur belastet. Analysten glauben, dass nun Zinkminen geschlossen werden könnten. Viele Miner verdienen bereits kein Geld mit dem Betrieb.

Zinkpreise: Nach der Energiekrise nun Rezessionssorgen

2022 war das Jahr der Energiekrisen. Und so machten sich die hohen Preise am Zinkmarkt bemerkbar. Viele Schmelzen in Europa mussten deshalb zeitweise den Betrieb einstellen. In diesem Jahr hat sich die Lage völlig umgekehrt. So notiert Zink an der Leitbörse LME in London auf niedrigem Niveau, obwohl die Lager keine übermäßigen Stände aufweisen. Der Grund ist ganz einfach: Weltweit dominieren die Rezessionssorgen aufgrund der schwachen Nachfrage der Industrie. Entsprechende Indikatoren in China, Deutschland und auch den USA notieren bereits im Kontraktionsbereich. Die Wirtschaft wird global vor allem vom Dienstleistungsbereich am Laufen gehalten und das ist der Hauptgrund, warum die USA als größte Wirtschaftmacht sich noch nicht in der Rezession befinden.

Analysten sehen Minenschließungen voraus

Die Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...