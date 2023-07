Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Konjunktur in der Eurozone könnte auch im zweiten Quartal eher stagniert haben oder gar geschrumpft sein, so die Analysten von Postbank Research.Die Entwicklung der industriellen Produktion verlaufe weiterhin holprig.Der Gesamt-PMI sei im Juni von 52,8 auf 49,9 Punkte und somit in den Bereich der Stagnation bzw. Schrumpfung gesunken. Mit 43,4 Punkten signalisiere der Industrie-PMI weiterhin deutlich eine Kontraktion. Der PMI der Services sei von 55,1 auf 52,0 Punkte gestürzt, er halte sich damit noch in der Expansionszone. ...

