Seit heute notiert die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA an der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Aktie wurde auch in den global market der Wiener Börse aufgenommen. Der erste Preis der Aktie betrug 20,20 Euro und liegt damit etwas höher als der Ausgabpreise von 20,0 Euro. Die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA ist nach eigenen Angaben in der Energieversorgung mit grünem Wasserstoff im industriellen Maßstab tätig. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dortmund beschäftigt derzeit rund 600 Mitarbeitende.

