NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Teamviewer auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Bei den am 1. August anstehenden Quartalsergebnissen des Fernwartungssoftware-Spezialisten sollten unter anderem die Entwicklung des Umsatzwachstums und die Margenzugkraft im weiteren Jahresverlauf sowie Neues zum Sponsoring für Manchester United im Fokus stehen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einem am Freitag vorliegenden Ausblick für Europas Technologieunternehmen. Die Aktie sei attraktiv bewertet. Falls Teamviewer bei Manchester den Ausstieg schaffe, könnte dies auch für die Marge von Vorteil sein./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 21:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2YN900

Das sind die KI-Gewinner KI-Revolution voraus! Angesichts des beeindruckenden Wachstumspotentials dieser Branche stellen sich viele Anleger die Frage: Sollte man jetzt in KI-Aktien investieren? Wir stellen Ihnen 5 Aktien vor, die auf Ihre Watchlist müssen. Hier klicken