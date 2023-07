Der Dax gestern mit einem herben Abverkauf: sind Aktien wirklich in einem neuen Bullenmarkt, war das gestern also eine Ausnahme - oder doch eine Trendwende? Ist der schwache Dax ein Vorläufer auch für die Wall Street? In den USA sieht man, dass der gleichgewichtete S&P 500 (in dem alle Aktien gleichgewichtet sind) weit von ...

