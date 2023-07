Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach Kommentaren der EZB haben Marktteilnehmer nicht nur ihre Erwartungen über noch bevorstehende Leitzinserhöhungen weiter nach oben korrigiert, sondern rechnen zudem auch mit erst späteren Senkungen, so die Analysten der DekaBank.Dies habe zu einem weiteren Anstieg der Renditen in den kurzen und mittleren Laufzeitbereichen geführt, die ihren Zenit damit aber weitgehend erreicht haben dürften. Auf das lange Ende der Bundkurve habe sich die Aussicht auf höhere Leitzinsen dagegen kaum niedergeschlagen. Hier würden konjunkturelle Abwärtsrisiken nach wie vor dämpfend wirken und die Belastungen durch zukünftige Neuemissionen würden sich als weniger groß erweisen als zunächst angenommen. Die Analysten der DekaBank sähen für die Renditen in den längeren Laufzeitbereichen vorerst nur wenig Spielraum nach unten, auch wenn diejenigen am kurzen Ende mittelfristig zurückgehen sollten. (Ausgabe Juli 2023) (07.07.2023/alc/a/a) ...

