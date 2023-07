Linz (www.anleihencheck.de) - In ihrem Blog (CNBlog) vom 4. Juli vergleicht die tschechische Nationalbank (CNB) die Inflation in Tschechien mit einer Überschwemmung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das Hochwasser gehe seit einem halben Jahr zurück, dennoch warne die CNB vor übermäßigem Optimismus und nenne Risikofaktoren. Einer davon sollten die von der Regierung genehmigten Änderungen der Mehrwertsteuersätze sein, die zu übermäßig hohen Preisen für einige Waren führen dürften, für die die Steuer erhöht worden sei. Auch bei Waren mit einem ermäßigten Steuersatz befürchte die CNB einen geringen und zögerlichen Preisverfall im Einzelhandel, was die Inflation weiterhin auf hohem Niveau verharren lasse. Daher sehe CNB die Notwendigkeit, das aktuelle Zinsniveau (7,00%) über einen längeren Zeitraum beizubehalten. Dies sei vielleicht auch der Grund dafür, dass die Tschechische Krone (CZK) zuletzt wieder leicht gegenüber dem Euro an Wert gewonnen habe. EUR/CZK werde heute Morgen um 23,8500 unter Banken gehandelt. (07.07.2023/alc/a/a) ...

