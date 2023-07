Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) befindet sich seit gut drei Monaten in einem massiven Abwärtstrend. Seit Mitte April hat das Papier des Chemie- und Pharmakonzerns rund 20% an Wert verloren. Kann diese Nachrichten für einen Kursaufschwung sorgen? Bayer vorgestellt Die Bayer AG ist einer der weltgrößten Chemie- und Pharmakonzerne. Der Konzern ist in die drei Geschäftsbereiche Pharmaceuticals (rezeptpflichtige Arzneimittel), Consumer Health (rezeptfreie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...