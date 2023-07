PM 21Shares Research: Bitcoin Cash - Was hinter dem stark performenden Kryptoasset steckt Zürich/München, 7. Juli 2023 - Mehr als 170 Prozent Rendite erzielte Bitcoin Cash (BCH) im Laufe des vergangenen Monats und übertraf den breiten Kryptomarkt um Längen. Das seit 2017 existierende Kryptoasset verbucht nunmehr eine Marktkapitalisierung von knapp 5 Milliarden Dollar. Was hinter diesem Wachstum steckt und was die Idee hinter Bitcoin Cash ist, erläutert das Research Team des Krypto-ETP-Emittenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...