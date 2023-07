Linz (www.anleihencheck.de) - Neben dem Arbeitsmarktbericht der USA werden heute auch Kanadas Arbeitsmarktdaten mit Spannung erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sollte der kanadische Arbeitsmarkt trotz der letzten Zinserhöhung auf 4,75% robust bleiben und hohe Lohnsteigerungen verzeichnen, wachse die Chance auf eine weitere Zinserhöhung. Die jüngsten Inflationsdaten Kanadas würden ein rückläufiges Bild zeigen, seien aber nach wie vor auf hohem Niveau. Sollte unter diesen Konditionen am 12. Juli eine weitere Zinserhöhung stattfinden, werde der Kanadische Dollar (CAD) davon profitieren. Aktuelles EUR/CAD Niveau liege bei 1,4460 bis 1,4680. (07.07.2023/alc/a/a) ...

