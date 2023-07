Das britische Verkehrsunternehmen Go-Ahead hat bei den Partnern BYD und ADL weitere 141 Elektrobusse zum Einsatz in London bestellt. Damit wird BYD-ADL bis Ende 2023 insgesamt 299 neue E-Busse an Go-Ahead in die britische Hauptstadt liefern. Konkret handelt es sich dabei um 169 Doppeldecker des Typs Enviro400EV und 130 Solobusse des Typs Enviro200EV, wie Alexander Dennis mitteilt. Diese 299 Fahrzeuge ...

