Dass Exchange Traded Funds (ETFs) immer mehr an Popularität gewinnen, ist bekannt. Doch was heißt das genau in Zahlen? Und wie geht es in Zukunft weiter? Dieser Frage hat sich die Unternehmensberatung Oliver Wyman im Auftrag von Waystone gestellt. Und die daraufhin kürzlich veröffentlichte Untersuchung "The Renaissance of ETFs" hat gezeigt: Es soll weiter steil bergauf gehen. ETF-Vermögen soll sich verdoppeln Aktuell machen ETFs 17% des gesamten Fondsvermögens. 2027 sollen es demnach schon 24% sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...