Es muss nicht darüber diskutiert werden, dass bei Varta in der jüngeren Vergangenheit vieles schiefgelaufen ist. Nicht für alles ist der Konzern selbst verantwortlich. Die vielen Krisen haben dem Batterieexperten schwer zugesetzt, unter anderem in Form rasant steigender Kosten. Es lief aber auch auf Management-Ebene das eine oder andere suboptimal.Anzeige:Darüber macht sich mittlerweile kaum noch jemand Illusionen. Immerhin scheint man im Vorstand das Problem erkannt zu haben und arbeitet derzeit an einer weitreichenden Restrukturierung. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...