Heute im gabb: Um 12:30 liegt der ATX TR mit -0.04 Prozent im Minus bei 6826 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 3.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +2.85% auf 0.8125 Euro, dahinter FACC mit +1.56% auf 6.195 Euro und Wienerberger mit +1.45% auf 27.29 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15581 ( -2.12%, Ultimo 2022: 13923, 11.90% ytd). - In den News: Andritz-Auftrag, S Immo-Bond, global market-Zugang, Agrana-Aktienkäufe, Research zu Wienerberger- Nachlese: Kapsch, Wiener Börse Plausch NextGen, Rene Berger - Schlusstag in der 1. Runde im 16. Aktienturnier, so steht es in den 12 Duellen- Unser Robot sagt: Kapsch, Bawag, Do&Co und weitere Aktien auffällig; Radka Doehring führt im CEO-Ranking- Börsegeschichte 7.7.: Willi Cernko, Zumtobel- ...

