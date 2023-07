© Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde



Twitter droht mit rechtlichen Schritten gegen Meta, wegen der neuen textbasierten Plattform namens Threads. Das berichtet die Nachrichtenplattform Semafor. Neue Eskalationsstufe zwischen Musk und Zuckerberg?

Alex Spiro, der persönliche Anwalt von Elon Musk, hat einen Brief an Meta-CEO Mark Zuckerberg geschickt. Darin beschuldigt er das Unternehmen, Dutzende ehemalige Mitarbeiter abzuwerben und die Geschäftsgeheimnisse und das geistige Eigentum von Twitter zu nutzen, um eine "Nachahmung" zu schaffen. Eine Kopie der E-Mail liegt der Nachrichten-Website Semafor vor. Spiro verlangt, dass Meta die Nutzung vertraulicher Informationen von Twitter sofort einstelle. Andy Stone, Meta-Kommunikationsdirektor reagierte auf Threads: "Niemand im Threads-Entwicklungsteam ist ein ehemaliger Twitter-Mitarbeiter."

Threads ging am Mittwoch an den Start und verzeichnete laut The Verge seither fast 30 Millionen Profile und 95 Millionen Beiträge. Damit ist Threads bereits ein bedeutender Konkurrent für Twitter, der von Metas Ressourcen und dem Zugang zu einer großen Nutzerbasis über Instagram profitiert.

Investoren haben in der Folge die Aktien von Meta bei der Markteinführung von Threads in die Höhe getrieben. Einige Marktteilnehmer glauben, dass Threads Twitter vernichten könnte. Die Analysten an der Wall Street sind zwar in letzter Zeit optimistischer geworden, was die Meta-Aktie betrifft, Threads wird dabei aber nicht als Katalysator betrachtet.

So erhöhte KeyBanc-Analyst Justin Patterson in der vergangenen Woche sein Meta-Kursziel von 280 auf 335 US-Dollar. Seine Entscheidung spiegele jedoch eine Verbesserung im Kerngeschäft mit Anzeigen wider, nicht die Einführung von Threads.

Und auch Wells Fargo-Analyst Ken Gawrelski ist der Meinung, dass Threads "bei Fälligkeit" die Gewinne und Einnahmen um ein bis drei Prozent nur steigern könnte. "Da nur sehr wenige Werbetreibende und Budgets von Meta zu Threads hinzukommen werden, liegt der Schlüssel in der Steigerung der Nutzung. Erwarten Sie eine begrenzte kurzfristige Monetarisierung".

Die Meta-Aktie erreichte nach Einführung von Threads während der Sitzung am Donnerstag ein 17-Monats-Hoch. Die Aktien sind in diesem Jahr um rund 143 Prozent gestiegen und waren damit in der ersten Hälfte des Jahres 2023 die Aktie mit der zweitbesten Performance im S&P 500.

Der Brief des Twitter-Anwalts ist Teil eines andauernden Schlagabtauschs zwischen Musk und Zuckerberg, der seinen Anfang nahm, als Musk twitterte, er sei bereit für einen "cage fight" mit Zuckerberg. Daraufhin teilte Zuckerberg einen Screenshot des Tweets mit der Bildunterschrift "send me location".

Die Idee des Milliardärs-Boxkampfs entstand, nachdem ein internes Meta-Meeting veröffentlicht wurde, das The Verge vorliegt und in dem Metas Chief Product Officer Chris Cox darüber sprach, dass Metas Twitter-Konkurrent Threads "vernünftig geführt" werde.

