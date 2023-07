China hat seine Gold-Reserven den achten Monat in Folge aufgestockt. Wirtschaftliche und geopolitische Risiken sowie der Wunsch, sich vom US-Dollar zu lösen, dürften die Käufe angetrieben haben. Das berichtet Bloomberg. China stockt Gold-Bestände auf Die Gold-Bestände der People's Bank of China (PBOC) stiegen im vergangenen Monat um 680.000 Feinunzen, wie aus den am Freitag veröffentlichten ...

