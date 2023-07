Das erste große IPO des Jahres an der deutschen Börse ist ein Erfolg. Nachdem die Aktie von Thyssenkrupp Nucera zunächst mit 20,20 Euro knapp über dem Ausgabepreis von 20 Euro in den Handel startete, notiert sie inzwischen rund 20 Prozent höher und kletterte bereits bis an die 24-Euro-Marke. Die attraktive Bewertung lockt viele Anleger an.Der Angebotspreis hatte lediglich zu einer Bewertung von 2,5 Milliarden Euro geführt. Die Mutter Thyssenkrupp hatte damit Abstriche zur ursprünglich gehandelten ...

