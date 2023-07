Die Wasserstoff-Tochter von Thyssenkrupp hat den Sprung an die Börse gewagt. Nachdem der IPO im vergangenen Jahr wegen des schwierigen Marktumfeldes verschoben wurde, geht man jetzt in die Vollen. Nucera ist als eines der wenigen Wasserstoffunternehmen profitabel, was den IPO und die nahe Zukunft des Unternehmens spannend macht. Welche Pläne der Vorstand zu möglichen Kapitalerhöhungen hat, wie man die derzeit rückläufige EBITDA-Marge wieder auf Touren bringen will und welche Rolle ein staatliches Förderprogramm in Europa, ähnlich dem Inflation Reduction Act der USA spielen kann, erfahren Sie in diesem Interview mit Werner Ponikwar, CEO Thyssenkrupp Nucera.