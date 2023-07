Die Aktien von Rheinmetall sind in den Vortagen am Widerstand bei 256,60 Euro nach unten abgeprallt und haben im Einklang mit dem Gesamtmarkt eine Korrektur eingeleitet. Am heutigen Freitag sind die Papiere bis 238,60 Euro zurückgekommen, konnten dann aber wieder ansteigen. Aktuell zeigen sich die Rheinmetall-Aktien bei 244,10 Euro höher. Die Aktien von Rheinmetall könnten nun vor einem neuen Angriff auf die Ichimoku-Wolke stehen. Gelingt den Papieren ...

