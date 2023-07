Die Bullen sind am Drücker! Die Morphosys-Aktie hat am Freitag wieder den Vorwärtsgang eingelegt und kennt nur eine Richtung: gen Norden. Anleger können sich dadurch über eine fast ungebremste zweimonatige Rally freuen. Im vergangenen Monat war der Biotech-Titel allerdings an der 30-Euro-Marke abgeprallt. Dieser Widerstand soll nun geknackt werden.Bereits zwei Stunden nach Xetra-Handelsstart notierte die Morphosys-Aktie mit vier Prozent im Plus über 28 Euro. Diese Performance reicht am Freitag für ...

