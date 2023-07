Das Schweizer Unternehmen Emmi haben wir an dieser Stelle erstmals und ausführlich im Februar 2022 (vgl. PB v. 2.2.22) vorgestellt. Wir zeigten uns beeindruckt von der erfolgreichen Nischenstrategie des größten Schweizer Herstellers von Spezialitätenkäse-, Milch- und Milchersatzprodukten.Der Fokus gilt dabei klar auf Premiummarken, die wachstumsstärker und profitabler sind. Seit unserem Einstieg bei 962,50 CHF (vgl. PB v. 9.3.22) hat die Aktie (866,00 CHF; CH0012829898) zwar 10% verloren. Seit Jahresbeginn liegt das Plus bei 9% und über dem Schweizer Vergleichsindex SPI (+4%). Trotz Kursflaute spiegelt sich die Nischenstrategie in seit einigen Jahren sehr stabilen, in der Tendenz leicht steigenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...