Börsen-Visite: Wachsende Menschheit investiert mehr in GesundheitDie Weltbevölkerung wächst unaufhaltsam. Die Menschen erfreuen sich am steigenden Wohlstand und sie werden auch dank immer besserer Medizin älter. Die dadurch steigende Nachfrage fordert global betrachtet zwar die Gesundheitssysteme heraus, eröffnet aber auch viele Möglichkeiten für Unternehmen und die Geldanlage. Das zeigt unsere Börsen-Visite anlässlich des Weltbevölkerungstags am 11. Juli.Der demographische Wandel verstärkt den ...

