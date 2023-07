Hamburg (ots) -Die Gemeinschaftsproduktion von NDR und funk "Zeitkapsel: Irene, wie hast du den Holocaust überlebt" ist mit dem Deutschen Podcastpreis ausgezeichnet worden. Der Podcast gewann in der Kategorie "Bestes Gespräch".NDR Programmdirektorin Katja Marx: "Mit diesem einzigartigen Projekt ist es den Macherinnen gelungen, die Geschichte von Irene Butter wie in einer Zeitkapsel für immer zu bewahren. Damit wir niemals vergessen, was damals passiert ist. Katharina Mahrenholtz und Caroline Schmidt haben bewusst 16-jährige Schülerinnen mit der 91-jährigen Irene zusammengebracht und damit ein einzigartiges und berührendes Hörerlebnis geschaffen. Eine der letzten Holocaust-Überlebenden erzählt ihre Geschichte für eine neue Generation - denn die jungen Menschen werden das Gedächtnis für den Holocaust sein."Für den Podcast führten vier 16-jährige Schülerinnen aus Hamburg Gespräche mit Irene Butter, geborene Hasenberg. Die Holocaust-Überlebende erzählt ihnen von Verfolgung, von Freunden, die verschwinden, von grausamen Aufsehern im Konzentrationslager und von Anne Frank, die sie in Amsterdam kennenlernte und unter tragischen Umständen wiedertraf. 22 Stunden haben sie mit Irene geredet. Diese Gespräche bildeten die Grundlage für den neunteiligen Podcast, den Caroline Schmidt und Katharina Mahrenholtz für funk und NDR Info entwickelt haben. Mit behutsam eingesetzten Erzähltexten, historischen O-Tönen und aufwendigem Sounddesign.Der Podcast ist in der ARD Audiothek verfügbar, weitere Informationen unter www.NDR.de/zeitkapsel.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5552928