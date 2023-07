Wien (www.fondscheck.de) - Das von börsengehandelten Fonds verwaltete Vermögen wird in Europa und den USA bis 2027 auf 12 bis 16 Billionen US-Dollar klettern, so die Experten von "FONDS professionell".Dies stelle jährliche Wachstumsraten von 13 bis 18 Prozent gegenüber dem Stand zum Jahresende 2022 dar, als sich das ETF-Volumen auf fast sieben Billionen Dollar beziffert habe. Dies prognostiziere die Beratungsgesellschaft Oliver Wyman in einer Studie, die in Kooperation mit der Fondsservicegesellschaft Waystone erstellt worden sei, die selbst ETFs auflege. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...