DJ MÄRKTE USA/Gut behauptet - "Payrolls" lindern Zinserhöhungsängste

NEW YORK (Dow Jones)--Am Freitag zeichnet sich an der Wall Street ein gut behaupteter Handelsauftakt ab. Der Stellenaufbau hat sich im Juni stärker verlangsamt als angenommen, wie aus dem offiziellen Arbeitsmarktbericht hervorgeht. Die Arbeitslosenquote sank wie erwartet geringfügig, während die Löhne ähnlich stark stiegen wie im Vormonat. Insgesamt lindern die Daten etwas die Zinserhöhungsängste, die am Donnerstag der überraschend starke Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP und am Mittwoch das als falkenhaft" interpretierte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung genährt hatten.

Die Marktzinsen, die im Zuge der Zinsspekulationen am Donnerstag kräftig gestiegen waren, sinken am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve etwas und legen am langen Ende nur geringfügig zu. Der Dollar gibt nach den Daten etwas nach. Der Dollarindex sinkt um 0,1 Prozent. Der Euro steigt wieder über die Marke von 1,09 Dollar. Gut behauptet zeigen sich die Ölpreise. Sie werden etwas gestützt von den Anfang der Woche angekündigten Fördermengensenkungen Russlands und Saudi-Arabiens.

Unter den Einzelwerten an der Börse brechen Levi Strauss vorbörslich um gut 8 Prozent ein. Der Jeanshersteller hatte bei der Vorlage durchwachsener Quartalszahlen seine Jahresprognose gesenkt. Die Juni-Umsatzdaten des Großhändlers Costco (-0,5%) überzeugten ebenfalls nicht in allen Punkten.

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,96 -3,7 5,00 54,1 5 Jahre 4,34 -0,8 4,35 33,8 7 Jahre 4,22 +1,2 4,20 24,7 10 Jahre 4,04 +0,8 4,04 16,5 30 Jahre 4,02 +1,4 4,00 4,7 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do, 18:44 Uhr % YTD EUR/USD 1,0905 +0,1% 1,0893 1,0874 +1,9% EUR/JPY 156,07 -0,5% 156,45 156,70 +11,2% EUR/CHF 0,9748 -0,1% 0,9753 0,9745 -1,5% EUR/GBP 0,8537 -0,1% 0,8548 0,8542 -3,5% USD/JPY 143,14 -0,6% 143,73 144,12 +9,2% GBP/USD 1,2774 +0,3% 1,2740 1,2731 +5,6% USD/CNH (Offshore) 7,2442 -0,2% 7,2498 7,2628 +4,6% Bitcoin BTC/USD 30.074,30 -0,5% 30.202,38 30.224,68 +81,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,89 71,80 +0,1% +0,09 -9,4% Brent/ICE 76,84 76,52 +0,4% +0,32 -7,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,90 32,35 +1,7% +0,55 -59,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.919,12 1.911,05 +0,4% +8,07 +5,2% Silber (Spot) 22,82 22,78 +0,2% +0,05 -4,8% Platin (Spot) 912,58 906,50 +0,7% +6,08 -14,6% Kupfer-Future 3,76 3,73 +0,8% +0,03 -2,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

July 07, 2023

