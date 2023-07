© Foto: Carlos Luján/EUROPA PRESS/dpa



Die FDA hat das Alzheimer-Medikament Leqembi zugelassen. US-Krankenversicherungen können die Kosten für das sehr teure Medikament damit übernehmen. Wie reagieren die Aktien?

Ein Meilenstein in der Alzheimer-Forschung: Das Medikament Leqembi von Biogen und Eisai hat in den USA eine vollständige Zulassung erhalten. Erst im Januar hatte der japanische Pharmakonzern Eisai, der Leqembi in Kooperation mit Biogen entwickelte, von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine vorläufige Zulassung erhalten. Nun ist der Weg frei für Krankenversicherer, den Listenpreis von 26.500 US-Dollar pro Jahr zu übernehmen. Das ist ein wichtiger Schritt, denn mit einem Medianeinkommen von gerade einmal 30.000 US-Dollar könnten sich die allermeisten US-Amerikanerinnen und -Amerikaner Leqembi schlichtweg nicht leisten. Ob und wann der Wirkstoff auch in Europa zugelassen wird, ist noch offen.

Leqembi ist kein Heilmittel. Doch es gilt als das erste Medikament, das nachweislich den fortschreitenden Abbau kognitiver Fähigkeiten bremst. Laut Studiendaten verlangsamt sein Wirkstoff Lecanemab das Fortschreiten von Alzheimer bei Patienten im frühesten Stadium um 27 Prozent. Zwar hatten Eisai und Biogen bereits im Juni 2021 ein Mittel namens Aduhelm für eine FDA-Zulassung eingereicht und diese auch bekommen. Damals gab es allerdings erhebliche Kontroversen rund um die tatsächliche Wirksamkeit. Biogen hat die Vermarktung mittlerweile beendet.

Während die Biogen-Aktie kaum auf die Leqembi-Zulassung reagiert hat, fielen Eisai-Titel sogar um mehr als acht Prozent. Grund dafür ist ein scharfer Warnhinweis der FDA: Die Medikamentenverpackung wird ein Etikett enthalten, das auf potenzielle schwere Nebenwirkungen wie Hirnblutungen hinweist. Laut Analysten von Jefferies könnte diese unerwartete Entscheidung der FDA zu einem langsamen Umsatzwachstum beitragen. Noch dazu sei die Kostenübernahme durch Medicare mit zahlreichen Anforderungen verbunden, was die Behandlung nicht für alle Patienten ermöglichen werde.

Dennoch übertrifft das Biogen-Papier im bisherigen Jahresverlauf den breiteren Gesundheitssektor: Während Biogen 0,13 Prozent verloren hat, schneidet der S&P 500 Health Care Sector mit einem Minus von 2,5 Prozent schwächer ab. Auf Ein-Jahres-Sicht performen Biogen (+ 22 Prozent) und Eisai (+ 33 Prozent) deutlich besser. Das mittlere Kursziel von 33 Analysten, die das Biogen-Papier covern, liegt bei 336,67 US-Dollar und damit weit über dem aktuellen Kurs von knapp 285 US-Dollar. Mit einem KGV von 20 (2023e) ist Biogen günstiger bewertet als Eisai - hier liegt das KGV bei 39.

(tl) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion