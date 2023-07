Ein Beitrag von Dr. Verena Schmitz, Fachbereichsleiterin Firmen SMC in der Allianz Versicherungs-AG und zuständig für das Gewerbeversicherungs-Geschäft Ein eigenes Unternehmen zu betreiben, erfordert Engagement und auch Mut zum Risiko. Und wer in der Selbstständigkeit lebt, kennt die Herausforderungen, die die Branche oder der eigene Geschäftsbetrieb mitbringen: den zunehmenden Wettbewerbs- und Preisdruck, knappe Rohstoffe, Engpässe in globalen Lieferketten und den Fachkräftemangel. Aber auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...