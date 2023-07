Tops und Flops im Juni: Blockchain- und Wasserstoff-Aktien gefragt

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Nach dem insgesamt schwachen Mai drehte die Aktienindizes im Juni wieder nach oben. Dabei zogen vor allem US-Technologietitel kräftig an. Zu den stärksten Indizes zählten dabei der Nasdaq-100 aber auch der Solactive Blockchain & Cryptotechnologies Index. Gefragt waren darüberhinaus die zuletzt vernachlässigten "grünen Aktien" im Global Hydrogen II Index und Global Green Technologies Index. Einen deutlichen Kursanstieg verbuchten zudem CO2-Zertifikate sowie der Strompreis. Schwach präsentierten sich im Juni hingegen europäische Techwerte wie sie im European Biotechnology Index und im UC European Software Index enthalten sind.

Antreiber des Solactive Blockchain & Cryptotechnologies Index waren im Juni vor allem Coinbase und Marathon Digital. Als Handelsplattform für Kryptowährungen profitierten sie vom Kursanstieg von Bitcoin, Ethereum etc. Im Fokus des Solactive Blockchain & Cryptotechnologies Index stehen nicht die Kryptowährungen selbst. Vielmehr börsennotierte Unternehmen, die im Bereich der Blockchain-Technologie tätig sind, also Entwickler, Berater, Dienstleister oder Handelsplattformen. Sie könnten mittelfristig vom dynamischen Wachstum dieser jungen Technologie überdurchschnittlich profitieren. Der Solactive Blockchain & Crypto Technology Index fasst bis zu 25 Blockchain-Aktien unter einem Dach zusammen. Eine Voraussetzung ist eine freie Marktkapitalisierung von mindestens einer Milliarde US-Dollar. Aktuell zählen unter anderem die Aktien von Finanzinstituten und Handelsplattformen wie Coinbase, PayPal, Robinhood, Silvergate Capital und Visa, Entwickler von Anwendungen wie Alphabet, Meta Platforms, Microsoft und Synopsys sowie Hardware-Hersteller wie AMD und Nvidia zum Index. Indexüberprüfungen finden halbjährlich statt, ebenso wie eine Gleichgewichtung. Etwaige Dividenden werden in den Index reinvestiert. Beachte: Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin sind in dem Index nicht enthalten.

Grüne Aktien weiterhin gefragt

Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien standen 2022 im Fokus der Investoren. Steigende Energiepreise riefen die Regierungen auf den Plan, neue Pakete zu schnüren, um unter anderem den Ausbau von Solar- und Windanlagen zu beschleunigen. Dies spiegelte sich 2022 auch in den Aktienkursen wider. In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres ließ der Aufwind etwas nach und einige Investoren nahmen Gewinne mit. Hinzu kamen geplante Kürzungen der Einspeisevergütung in Teilen der USA. Im zurückliegenden Monat setzte der E-Autoherstellers Tesla seinen Aufwärtstrend des Vormonats fort. Unterstützung bekam der Index von Brennstoffzellenherstellern wie Plug Power sowie Recyclingspezialisten wie Republic Services und Waste Management. Der Global Green Technologies Index bildet die Kursentwicklung von bis zu 25 Unternehmen ab, welche die Entwicklung führender grüner Technologien vorantreiben. Dazu gehört der Bereich der erneuerbaren Energien, aber auch Kreislaufwirtschaft & Recycling, nachhaltige Mobilität sowie Energie-, Rohstoff- und Materialeffizienz. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich angepasst und gleichgewichtet. Nettoausschüttungen der im Index enthaltenen Aktien werden reinvestiert.

Beim Global Hydrogen II Index sorgten neben Plug Power Industriekonzerne wie Chart Industries und Worthington Industries für eine Kurserholung. Das Index-Zertifikat auf den Global Hydrogen II Index bietet Anlegern die Möglichkeit, breit diversifiziert in diesen wachstumsstarken Sektor zu investieren. Der Global Hydrogen II Index (Net Return) bildet die Kursentwicklung von bis zu 20 Unternehmen ab, welche in der Entwicklung und Produktion von Wasserstoff, Wasserstoffantrieben und Brennstoffzellen tätig sind. Der Index wird halbjährlich überprüft und die Zusammensetzung sowie Gewichtung angepasst. Die Nettodividenden werden jeweils reinvestiert. Ein schwacher Aktienmarkt oder ein Kursrückgang von einem oder mehreren Indexmitgliedern kann jedoch zu einem Rückgang des Indexkurses und damit zu Verlusten im entsprechenden Zertifikat führen.

Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Mit einem HVB Open End Indexzertifikat können Anleger eins zu eins an der Wertentwicklung des Index teilnehmen. Steigt der Index, wird auch der Wert des Zertifikats zulegen. Gleichwohl sind die genannten Indizes und Indexzertifikate nicht frei von Risiken. Ein schwacher Aktienmarkt kann den Index unter Druck setzen und damit zu Wertverlusten beim Zertifikat führen. Dies gilt auch für schlechte Nachrichten von einem oder mehreren Indexmitgliedern.

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Verkaufspreis in EUR jährliche Gebühr Rückzahlungstermin Solactive Blockchain & Cryptotechnologies Index Indexzertifikat HB5JNF 36,03 1,3 % Open End* Global Green Technologies Index Indexzertifikat HVB4GT 95,47 1,3 % Open End* Global Hydrogen II Index Indexzertifikat HVB5H2 165,35 1,3% Open End* ICE ECX EUA Future (CO2) Indexzertifikat HW6C02 81,67 1,95 % Open End* Phelix DE Base Year Future Jan 2024 (Strompreis) Indexzertifikat HC66MN 0,18 2,0 % Open End*

* Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen ; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 07,07.2023; 13:35 Uhr

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

