DJ WOCHENVORSCHAU/10. bis 16. Juli (28. KW)

=== M O N T A G, 10. Juli 2023 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni *** 04:00 CN/Erzeugerpreise Juni *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q 08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Mai 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli 11:00 DE/EZB, Mitteilung zum Neuentwurf von Euro-Banknoten 11:30 DE/Regierungs-PK 16:30 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede beim Brookings Institution Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy 17:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Mester (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede beim UC San Diego Economics Roundtable 18:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Veranstaltung der Cobb Chamber of Commerce Marquee D I E N S T A G, 11. Juli 2023 *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juni *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juni 08:00 DE/Inlandstourismus Mai 10:00 DE/Bundeskartellamt, PK zu Jahresbericht 2022 10:00 DE/Cropenergies AG, HV 11:00 DE/Varta AG, HV *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesobligation über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 19.10.2028 15:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Bullard (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Webinar der National Association for Business Economics 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 2Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Daimler Truck Holding AG, Kapitalmarkttag - LT/Beginn des zweitägigen Nato-Gipfels, Vilnius M I T T W O C H, 12. Juli 2023 07:30 DE/About You Holding SE, Ergebnis 1Q 08:00 GB/Bank of England (BoE), Ergebnis des Bankenstresstests 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission Bundesanleihe über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 01.08.2033 12:30 DE/Bundesgesundheitsminister Lauterbach, Pk zu Long-Covid-Programm *** 14:30 US/Realeinkommen Juni *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni *** 15:45 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede und Panel-Teilnahme bei NBER-Konferenz *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 16:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk nach Nato-Gipfel, Vilnius *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Beige Book - LT/Abschluss des zweitägigen Nato-Gipfels, Vilnius D O N N E R S T A G, 13. Juli 2023 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni *** 08:00 GB/BIP Mai *** 08:00 GB/Handelsbilanz Mai *** 08:00 GB/Industrieproduktion Mai 08:00 DE/Insolvenzen April + Schnellindikator Juni 10:00 DE/Fielmann AG, HV 10:00 DE/Südzucker AG, HV 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt Juli *** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q 13:00 DE/Bundesverkehrsminister Wissing, Pressegespräch bei DHL Group zur Förderung von E-Lkw, Schönefeld 13:00 DE/Regierungs-PK *** 13:30 DE/EZB, Veröffentlichung des Protokolls der Ratssitzung vom 14./15. Juni *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe *** - CN/Handelsbilanz Juni - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt - EU/Gipfeltreffen EU-Japan, Brüssel F R E I T A G, 14. Juli 2023 00:15 US/Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Money Marketeers Veranstaltung 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 1Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise Juni *** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), ao HV, Abstimmung über Rechtsformwechsel zu AG von AG & Co. KGaA *** 10:00 EU/Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Auslieferungen Konzern Juni und 2Q *** 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Sommerpressekonferenz, Berlin *** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q 12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 2Q *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni 15:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk mit finnischem Ministerpräsidenten Orpo, Berlin *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juli *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Juli - EU/Ratingüberprüfung für EFSF (Fitch); ESM (Fitch); Irland (Fitch); Island (Moody's); Slowakei (Fitch); Spanien (Moody's) S O N N T A G, 16. Juli 2023 - IN/G20, Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure, Gandhinagar ===

