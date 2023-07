Im Kölner Ford-Werk ist die Verbrenner-Ära zu Ende gegangen. Am 7. Juli lief dort nach 47 Jahren das letzte Exemplar des Kleinwagen-Bestsellers Ford Fiesta vom Band. Ford wird in Köln künftig E-Autos bauen und hatte dort im Juni sein "Electric Vehicle Center" eingeweiht. Das Ford-Werk in Köln-Niehl wurde mit Investitionen von zwei Milliarden US-Dollar für die Produktion von Elektroautos umgebaut. ...

