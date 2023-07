Mainz (ots) -Diana Zimmermann übernimmt zum 1. Dezember 2023 die Leitung des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin. Sie folgt auf Theo Koll, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Einen Wechsel gibt es auch in der Leitung des ZDF-Studios in Singapur. Dort wird Johannes Hano, derzeit Studioleiter in New York, ab dem 1. Oktober 2023 den süd- und südostasiatischen Raum für das ZDF im Blick haben. Der bisherige Studioleiter in Singapur, Normen Odenthal, kehrt nach Deutschland zurück und wird ab dem 1. September 2023 das ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf leiten.ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Diana Zimmermann ist eine profilierte, preisgekrönte Journalistin, die zuletzt als Korrespondentin in London und in Peking das Informationsprogramm des ZDF geprägt hat. In Berlin wird sie neue, wichtige Impulse in einer politisch spannenden Zeit setzen. Mit Johannes Hano wird ein erfahrener und vielfach ausgezeichneter Auslandskorrespondent unserem Publikum das große Berichterstattungsgebiet Süd- und Südostasien näherbringen. Damit setzt er die hervorragende Arbeit fort, die Normen Odenthal dort sieben Jahre geleistet hat."Diana Zimmermann (52) ist bereits seit September des vergangenen Jahres als Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio im Einsatz. Von 2015 bis 2022 leitete sie das ZDF-Studio in London und berichtete unter anderem umfassend über den Brexit, den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs. Davor war die mit mehreren Fernsehpreisen ausgezeichnete Journalistin von 2007 bis 2011 Korrespondentin im ZDF-Studio in Peking und leitete von 2011 bis 2015 die ZDF-Redaktion "auslandsjournal".Johannes Hano (60) ist seit 2014 ZDF-Korrespondent in New York. Vorher hatte er sieben Jahre lang das ZDF-Studio in Peking geleitet. Johannes Hano ist seit 1995 für das ZDF im Einsatz, anfangs im Landesstudio Hamburg und beim "ZDF-Morgenmagazin", dann als Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio und als Reporter des Politmagazins "frontal".Normen Odenthal (51) berichtet seit 2016 als ZDF-Studioleiter in Singapur aus dem süd- und südostasiatischen Raum. Er ist seit 2000 für das ZDF tätig, anfangs für "heute - in Europa" und das "auslandsjournal", später als Reporter in der Hauptredaktion Aktuelles mit Einsätzen in Kriegs- und Krisengebieten sowie als Moderator der Nachrichtensendungen "heute" und "heute nacht". Normen Odenthal übernimmt in Düsseldorf die Aufgaben von Dorthe Ferber, die nach bald elf Jahren als Studioleiterin in Nordrhein-Westfalen ins ZDF-Hauptstadtstudio nach Berlin wechselt.KontaktBei Fragen zu den ZDF-Inland- und Auslandsstudios erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten des ZDF erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/personalien) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden SiePressemappe zu den ZDF-Inlandsstudios (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/das-zdf-in-den-bundeslandern) und den ZDF-Auslandsstudios (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/zdf-auslandsstudios).Biografie von Diana Zimmermann (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/zimmermann-diana)Biografie von Johannes Hano (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/hano-johannes)Biografie von Normen Odenthal (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/odenthal-normen)Biografie von Dorthe Ferber (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/ferber-dorthe)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5552998