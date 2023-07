EQS-News: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie

Lehrte, 7. Juli 2023 - Die HELMA Eigenheimbau AG hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung abgehalten und gibt den Wechsel im Aufsichtsrat der Gesellschaft bekannt.



Ordentliche Hauptversammlung:

Die HELMA Eigenheimbau AG hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Der Vorstand der Gesellschaft hat im Rahmen dessen über die gelungene Einigung mit den wesentlichen Finanzierungspartnern zur Sicherung der Liquiditäts- und Finanzierungsposition sowie das Maßnahmenkonzept zur strategischen Adjustierung des HELMA-Konzerns berichtet. Wesentliche Eckpfeiler sind dabei insbesondere die Forcierung des profitablen Unternehmenswachstums, die nachhaltige Optimierung der Aufbauorganisation sowie die Harmonisierung, Standardisierung und Digitalisierung der Ablauforganisation.



Wechsel im Aufsichtsrat der HELMA Eigenheimbau AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG befindet sich in einer Phase der konsequenten Neuausrichtung ihres Geschäfts, um angesichts der aktuellen, massiven Marktveränderungen ihr angestammtes Geschäft zu stabilisieren und schnell wieder qualitativ zu wachsen. Gleichzeitig wurde auch die Besetzung des Aufsichtsgremiums einem Assessment unterzogen. Ziel ist es, den Aufsichtsrat weiter zu verjüngen, zu diversifizieren und die konkrete Expertise in den Bereichen Branchen-Knowhow, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu stärken. Dieser Prozess vollzieht sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben auch mit Hilfe darauf spezialisierter Berater und entsprechender, branchenüblicher Regeln für die mittelfristig gewünschte Struktur des Aufsichtsrats.



Als Ergebnis dieses Prozesses werden Andreas Zschiesche, Großpösna, und Oliver Bletgen, Hannover, mit sofortiger Wirkung in den Aufsichtsrat der HELMA Eigenheimbau AG eintreten. Ihre Bestellung wurde am gestrigen Tag vom Amtsgericht Hildesheim verkündet. Herr Zschiesche, 50, ist Diplom-Bauingenieur und verfügt über langjährige und sehr detaillierte Erfahrungen im Baugeschäft. Von 2018 bis 2021 war er bereits in der Projektentwicklung für HELMA am Standort Leipzig tätig. Herr Bletgen, 42, ist Steuerberater und hat 2009 eine eigene Kanzlei mit mittlerweile mehr als 20 Mitarbeitern aufgebaut. Zudem ist er Aufsichtsratsmitglied bei der net.de AG, Hannover.



Parallel hierzu sind zum 30. Juni 2023 die Herren Sven Aßmann, Paul Heinrich Morzynski und Dr. Peter Plathe aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Karl-Heinz Maerzke, Aufsichtsratsvorsitzender der HELMA Eigenheimbau AG: "Ich danke den Herren Aßmann, Morzynski und Dr. Plathe für ihren langjährigen Einsatz für die HELMA-Gruppe und Ihren jederzeit fachlich guten Rat. Mit den Herren Zschiesche und Bletgen setzen wir auf konsequente Verjüngung und neue Impulse. Wir freuen uns, dass wir Herrn Zschiesche als erfahrenen Branchenkenner wieder an Bord der HELMA begrüßen können. Herr Bletgen wird uns mit seiner Fachexpertise im steuerlichen, rechtlichen und kommerziellen Bereich eine große Hilfe sein. Über die Besetzung der dritten offenen Position im Aufsichtsrat wird zügig entschieden und dann das Bestellungsverfahren eingeleitet."



Über die HELMA Eigenheimbau AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG (HELMA) ist einer der führenden deutschen Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von individuell geplanten Einfamilienhäusern, welche in traditioneller Massivbauweise ("Stein auf Stein") auf den Grundstücken der Kunden gebaut werden. Über die Tochtergesellschaft HELMA Wohnungsbau GmbH, welche als breit diversifizierter Projektentwickler und Bauträger auftritt, besteht in verschiedenen Metropolregionen Deutschlands ferner die Möglichkeit, das individuelle Traumhaus auch zusammen mit einem passenden Grundstück aus einer Hand zu erwerben. Darüber hinaus verwirklicht die HELMA Wohnungsbau GmbH in ausgesuchten Lagen hochwertige Doppelhaus-, Reihenhaus- und Wohnungsbauprojekte.



Mit der Realisierung von Ferienhäusern und -wohnungen an infrastrukturell gut entwickelten Standorten, vorwiegend an der Nord- und Ostseeküste sowie attraktiven Seen- und Flusslagen und in den Mittelgebirgen in Deutschland, ist die Tochtergesellschaft HELMA Ferienimmobilien GmbH mittlerweile die führende Anbieterin in ihrem Marktsegment. Das Angebot richtet sich überwiegend an Privatkunden zur Selbstnutzung oder als Kapitalanlage.



Das Tochterunternehmen Hausbau Finanz GmbH komplettiert als Finanzierungs- und Bauversicherungsvermittler das Angebot der HELMA-Gruppe.



Seit der Gründung von HELMA im Jahr 1980 konnten weit über 10.000 attraktive Wohn- und Ferienimmobilien an zufriedene Kunden übergeben werden. Über 400 Mitarbeiter und Fachberater stellen sicher, dass mittlerweile jährlich ca. 1.000 weitere hinzukommen. HELMA - Wir bauen für Ihr Leben gern.



IR-Kontakt:

Elaine Heise, Investor Relations

Tel.: +49 (0)5132 8850 345

E-Mail: ir@helma.de



