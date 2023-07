DJ MÄRKTE USA/Knapp behauptet - "Payrolls" mit Licht und Schatten

NEW YORK (Dow Jones)--Knapp behauptet starten die US-Börsen in den Freitagshandel. Der kurz vor Handelsbeginn veröffentlichte offizielle Arbeitsmarktbericht für Juni hat die Zinserhöhungsängste zwar etwas gelindert, die am Donnerstag die extrem starken Beschäftigungsdaten der US-Privatwirtschaft geschürt hatten; dennoch ändern sie kaum etwas daran, dass die US-Notenbank am 26. Juli die Zinsen nach der jüngsten Zinserhöhungspause wieder anheben dürfte.

Kurz nach der Startglocke verliert der Dow-Jones-Index 0,3 Prozent. Der S&P-500 gibt um 0,2 Prozent nach. Der Nasdaq-Composite sinkt um 0,1 Prozent.

Im Juni hat sich nicht nur der Stellenaufbau stärker verlangsamt als angenommen, zugleich wurden die Daten zu den neu geschaffenen Stellen in den beiden Vormonaten deutlich nach unten revidiert. Geichwohl sank die Arbeitslosenquote wie erwartet geringfügig, während die Löhne ähnlich stark stiegen wie im Vormonat und damit ebenfalls im ewrarteten Rahmen.

Insgesamt zeugten die Daten von einem nach wie vor robusten Arbeitsmarkt. Es würden immer noch mehr Stellen geschaffen, als Arbeitssuchende auf den Markt kämen, merkt die Commerzbank dazu an. Sie spricht von einem unverändert angespannten Arbeitsmarkt und einem damit einhergehenden höheren Inflationsrisiko.

Diese Einschätzung herrscht auch am Anleihemarkt vor. Dort waren die Renditen unmittelbar nach Bekanntgabe der Daten zwar etwas gesunken, inzwischen steigen sie aber - mit Ausnahme des Zweijahresbereichs. Hier gilt eine Zinserhöhung Ende Juli als eingepreist. Der Dollar gibt etwas nach. Der Dollarindex sinkt um 0,3 Prozent. Der Euro steigt wieder über die Marke von 1,09 Dollar.

Die Ölpreise treten nach dem Anstieg der vergangenen Tage mehr oder weniger auf der Stelle. Sie werden jedoch weiter gestützt von den Anfang der Woche angekündigten Fördermengensenkungen Russlands und Saudi-Arabiens.

Levi Strauss unter Druck

Unter den Einzelwerten an der Börse sacken Levi Strauss um fast 8 Prozent ab. Der Jeanshersteller hat durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt und seine Jahresprognose gesenkt. Die Juni-Umsatzdaten des Großhändlers Costco (-1%) überzeugten ebenfalls nicht in allen Punkten.

Biogen verbilligen sich um 1,4 Prozent. Die Zulassung des Alzheimermedikaments Leqembi durch die US-Arzneimittelbehörde FDA stößt nicht bei allen Analysten auf Begeisterung. Logistikprobleme könnten die Markteinführung des Mittels behindern, meint Wedbush-Analystin Laura Chico. Sie hat ihre Schätzungen für Leqembi zunächst nicht geändert.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.832,95 -0,3% -89,31 +2,1% S&P-500 4.403,42 -0,2% -8,17 +14,7% Nasdaq-Comp. 13.670,79 -0,1% -8,25 +30,6% Nasdaq-100 15.058,03 -0,2% -31,42 +37,6% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,96 -3,3 5,00 54,5 5 Jahre 4,36 +1,5 4,35 36,2 7 Jahre 4,23 +3,0 4,20 26,4 10 Jahre 4,07 +3,9 4,04 19,5 30 Jahre 4,04 +4,1 4,00 7,5 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do, 18:44 Uhr % YTD EUR/USD 1,0907 +0,2% 1,0893 1,0874 +1,9% EUR/JPY 155,69 -0,7% 156,45 156,70 +10,9% EUR/CHF 0,9744 -0,1% 0,9753 0,9745 -1,6% EUR/GBP 0,8533 -0,2% 0,8548 0,8542 -3,6% USD/JPY 142,74 -0,9% 143,73 144,12 +8,9% GBP/USD 1,2782 +0,3% 1,2740 1,2731 +5,7% USD/CNH (Offshore) 7,2349 -0,3% 7,2498 7,2628 +4,4% Bitcoin BTC/USD 30.249,29 +0,1% 30.202,38 30.224,68 +82,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,92 71,80 +0,2% +0,12 -9,4% Brent/ICE 76,31 76,52 -0,3% -0,21 -8,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,85 32,35 +1,6% +0,50 -59,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.922,79 1.911,05 +0,6% +11,74 +5,4% Silber (Spot) 22,85 22,78 +0,3% +0,08 -4,6% Platin (Spot) 911,95 906,50 +0,6% +5,45 -14,6% Kupfer-Future 3,75 3,73 +0,6% +0,02 -1,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2023 09:51 ET (13:51 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.