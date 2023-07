Wien (www.fondscheck.de) - In kleinen Schritten zum großen Vermögen - dank Fondssparplänen ist das möglich, so die Experten von "FONDS professionell".Die Redaktion zeige, welche Portfolios besonders wichtig für die österreichischen Vertriebe seien.Dank Fondssparplänen Schritt für Schritt ein kleines Vermögen aufbauen. Was für den Vertrieb ein wichtiges Argument für ein Investment sei, sei für die Fondshäuser ein bedeutender Absatzkanal. Grund genug für die Redaktion von "FONDS professionell" neben den Banken auch bei den österreichischen Fondsplattformen und Pools nachzufragen, welche Fonds gemessen an der Anzahl der Verträge eine besonders große Rolle spielen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...