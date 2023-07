Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag sind zwei neue Exchange Traded Funds des Emittenten Franklin Templeton auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Franklin Future of Food UCITS ETF (ISIN IE000ZOKLHY7/ WKN A3EFKX) biete Anleger*innen Zugang zu Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie weltweit, die Technologien, effiziente Produktions- und Lieferpraktiken einsetzen und Innovationen mit dem Ziel vorweisen würden, ein nachhaltiges Ökosystem für Lebensmittel zu schaffen. Es würden Unternehmen ausgewählt, die in den Geschäftsbereichen für nachhaltige und gesunde Lebensmittel, Landmaschinen, intelligente Landwirtschaft, Aquakultur, Verpackungslösungen und Lebensmittelversorgung, Pflanzenschutz & Nährstoffe oder Wassertechnologie tätig seien. ...

