In der ersten Juli-Woche 2023 (Kalenderwoche 27) teilt die ERWE Immobilien AG mit, dass ihre Anleihegläubiger in einer Abstimmung ohne Versammlung einer Stundung der Anleihezinsen sowie einem Verzicht auf etwaige Kündigungsrechte mit ausreichendem Quorum zugestimmt haben. Allerdings lehnen die Gläubiger einen Umtausch von Anleihen in Erwerbsrechte auf Aktien ab, so dass das Unternehmen hier einen anderen Refinanzierungsplan verfolgen muss. Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen wurde indes zum gemeinsamen Vertreter der ERWE-Anleihegläubiger gewählt. Die Anleihe der ERWE Immobilien AG hat ein Volumen von 40 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,50% p.a. verzinst. Die Anleihe wird am 10. Dezember 2023 fällig.

Die reconcept Gruppe stockt ihren neuen "Solar Bond Deutschland II" (ISIN: DE000A351MJ3) aufgrund der hohen Investorennachfrage um 2,5 Mio. Euro auf bis zu 12,5 Mio. Euro auf. Demnach sei das anvisierte Emissionsvolumen von 10 Mio. Euro für die sechsjährige Anleihe bereits erreicht worden. Der Solar Bond II wird dabei jährlich mit 6,75% verzinst. Die UBM Development AG hat ihren ersten Green Bond 2023/27 (ISIN: AT0000A35FE2) im Volumen von 50 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert. Die vierjährige Anleihe wird jährlich ...

