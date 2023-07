Vaduz (ots) -MeteoSchweiz hat am Freitag, 7. Juli eine Warnung für eine markante Hitzewelle der Stufe 3 herausgegeben.Gemäss MeteoSchweiz wird ab Sonntagmittag, 9. Juli, eine markante Hitzewelle Liechtenstein erreichen, die voraussichtlich bis Dienstagabend, 11. Juli, anhalten wird. Der Höhepunkt der Hitzewelle wird für Montag und Dienstag erwartet. Diese Warnung gilt für Gebiete in Liechtenstein unterhalb von 800 Meter. Die Höchsttemperaturen werden voraussichtlich bei 32 - 35°C liegen bei einer Luftfeuchtigkeit von 30-50%, die Minimumtemperaturen in der Nacht bei 17 - 22 °C.Mögliche Auswirkungen sind ein erhebliches Risiko für Kreislaufbeschwerden und körperliches Unwohlsein. Es wird daher empfohlen, regelmässig und ausreichend sowie möglichst ungesüsste Flüssigkeit zu sich zu nehmen, d.h. mindestens 1.5 Liter pro Tag. Vor direkter Sonneneinstrahlung sollte man sich schützen, indem man den Schatten aufsucht, geeignete Bekleidung, eine Kopfbedeckung und Sonnenbrille trägt. Die Verwendung von Sonnencréme sollte beim Aufenthalt im Freien nicht vergessen werden. Körperliche Anstrengungen sind zu vermeiden bzw. ist während oder nach sportlichen Betätigungen der Salzverlust auszugleichen.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76martin.hasler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100909200