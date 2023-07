DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - DAX wenig beeindruckt von US-Payrolls

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester und damit nur leicht erholt von den heftigen Vortagesverlusten hat der DAX den Handel am Freitag beendet. Der mit Spannung erwartete offizielle US-Arbeitsmarktbericht (Payrolls) trug nicht dazu bei, die Zinserhöhungsängste zu zerstreuen, die Beschäftigungsdaten des privaten Dienstleisters ADP am Donnerstag geschürt hatten. Der DAX schloss 0,5 Prozent höher bei 15.603 Punkten.

Im Juni hat sich nicht nur der Stellenaufbau in den USA stärker verlangsamt als angenommen, zugleich wurden die Daten zu den neu geschaffenen Stellen in den beiden Vormonaten deutlich nach unten revidiert. Gleichwohl sank die Arbeitslosenquote wie erwartet geringfügig, während die Löhne ähnlich stark stiegen wie im Vormonat und damit ebenfalls im erwarteten Rahmen.

Insgesamt zeugten die Daten von einem nach wie vor robusten Arbeitsmarkt. Es würden immer noch mehr Stellen geschaffen, als Arbeitssuchende auf den Markt kämen, merkte die Commerzbank dazu an. Sie sprach von einem unverändert angespannten Arbeitsmarkt und einem damit einhergehenden höheren Inflationsrisiko. Am Markt wird weiter damit gerechnet, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Monat anheben wird.

Angeführt wurde der Markt von BASF (+5,1%) und Covestro (+3%). Chemiewerte gehörten auch europaweit zu den größten Gewinnern. Hier dürften die jüngsten Verluste zum Einstieg genutzt worden sein.

Die Nachricht vom Weggang des Finanzchefs drückte die Kion-Aktie im MDAX um 4,8 Prozent.

Im TecDAX verloren United Internet 2,1 Prozent. Nach Angaben aus dem Handel hat HSBC die Aktie auf "Hold" abgestuft.

In der dritten Reihe sprangen Helma Eigenheimbau um 34 Prozent. Nach längeren Verhandlungen des unter einem geschäftlichen Einbruch leidenden Massivhaus-Anbieters mit den wesentlichen Finanzierungspartnern ist jetzt eine Vereinbarung zur künftigen Finanzierung geschlossen worden, teilte das Unternehmen mit. Konkret gehe es dabei um Tilgungs- und Kündigungsrechte bei bestehenden Kreditlinien, hieß es ohne Nennung von Details.

Mutares verbesserten sich um 4,5 Prozent. Die Beteiligungsgesellschaft erhöht ihre Ausschüttung und zahlt ihren Aktionären für 2022 zusätzlich zur im April angekündigten Basisdividende von 1,00 Euro eine "Performance"-Dividende von 0,75 Euro.

Erfolgreich verlief derweil der Börsengang der Thyssenkrupp-Tochter Nucera. Die Wasserstoff-Sparte des Stahlkonzerns beendete ihren ersten Handelstag bei 23,52 Euro und damit 17,2 Prozent über dem Ausgabepreis von 20,00 Euro.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.603,40 +0,5% +12,06% DAX-Future 15.701,00 +0,5% +10,62% XDAX 15.597,13 +0,3% +12,46% MDAX 27.015,19 +1,1% +7,55% TecDAX 3.096,73 +0,2% +6,01% SDAX 13.225,60 +1,1% +10,90% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,12 -23 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 27 13 0 2.946,0 67,8 81,0 MDAX 38 12 0 515,2 26,1 28,9 TecDAX 21 9 0 693,3 24,4 25,8 SDAX 52 16 2 97,4 10,3 14,9 ===

July 07, 2023

