DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien von Vortagsverlusten leicht erholt

FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht erholt von den kräftigen Vortagsverlusten haben sich die europäischen Aktienmärkte am Freitag ins Wochenende verabschiedet. Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für Juni bewegte kaum, zumal er letztlich nichts an der Einschätzung änderte, dass die US-Notenbank die Zinsen Ende Juli weiter erhöhen dürfte. Der DAX hielt die Gewinne, die er schon vor den Daten innehatte; er stieg um 0,5 Prozent auf 15.603 Punkte. Der Euro-Stoxx gewann 0,3 Prozent auf 4.237 Stellen.

Zwar wurden deutlich weniger Stellen geschaffen als im Mai und auch weniger als von Ökonomen erwartet, doch zeugen die niedrige Arbeitslosenquote und der Anstieg der Löhne von einem nach wie vor angespannten Arbeitsmarkt und einem damit einhergehenden höheren Inflationsrisiko, wie die Commerzbank anmerkte.

Am Donnerstag hatten die Börsen stark nachgegeben, nachdem der Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP einen überraschend kräftigen Beschäftigungsaufbau in der US-Privatwirtschaft gezeigt und damit Zinserhöhungsängste geschürt hatte . "Der gestrige Handelstag hat viel Porzellan zerschlagen und insbesondere das Chartbild des DAX eingetrübt", kommentierte ein Teilnehmer.

Weiter trübe präsentierte sich die Lage der deutschen Wirtschaft. Hatte der Auftragseingang im Mai am Vortag als Ausreißer noch positiv überrascht, zeigte am Freitag die Produktion im produzierenden Gewerbe wieder das Bild einer mauen Konjunktur. Statt des erwarteten leichten Plus wurde ein Rückgang gemeldet. "Es lässt sich nicht leugnen, dass der Konjunkturmotor weiterhin untertourig läuft", urteilte die LBBW.

Kion sehr schwach - Chemieaktien fest - Erfolgreicher Nucera-Börsengang

Stärker unter Druck standen Kion. Die Aktie wurde verkauft auf die Nachricht, dass der Finanzchef das Unternehmen verlässt. Kion betonte zwar, dass er "im besten Einvernehmen und auf eigenen Wunsch" gehe, die LBBW-Analysten kommentierten dagegen, dass der unerwartete Weggang verunsichere. Auslöser seien angeblich unterschiedliche Auffassungen zur Unternehmensführung. Immerhin sei die Position intern schnell besetzt worden. Die Aktie büßte dennoch 4,8 Prozent ein.

Clariant lagen 4,8 Prozent fester im Markt. Der Spezialchemiekonzern hatte zwar die Prognose gesenkt, doch war dies Analysten zufolge nach schwachen Zahlen von Wettbewerbern keine Überraschung mehr. Zudem ist das operative Ergebnis laut Baader immer noch besser als befürchtet ausgefallen und Berenberg sprach von einem besser als erwarteten Ausblick. Chemiewerte zeigten sich auf breiter Front im Aufwind: BASF gewannen 5,1, Covestro 3,0, Evonik 4,3 und Wacker Chemie 4,5 Prozent. Der Stoxx-Chemiesektor stieg um 1,6 Prozent; er konnte damit das noch kräftigere Minus vom Vortag dennoch nur zum Teil wettmachen.

United Internet gaben um 2,1 Prozent nach, HSBC soll die Aktie laut Angaben aus dem Handel abgestuft haben.

Just Eat verloren in Amsterdam 2,1 Prozent nach einem negativen Kommentar von JP Morgan. Die Analysten rechnen mit einer andauernden Schwäche im zweiten Quartal und haben daher das Kursziel gesenkt.

Helma Eigenheimbau bekommt von Banken bis Oktober Zeit für eine Restrukturierung, worauf der Kurs um 34 Prozent nach oben schnellte. Nach längeren Verhandlungen des unter einem geschäftlichen Einbruch leidenden Massivhaus-Anbieters mit den wesentlichen Finanzierungspartnern ist jetzt eine Vereinbarung zur künftigen Finanzierung geschlossen worden.

Äußerst erfolgreich gestaltete sich das Börsendebüt von Nucera. Die Aktie beendete ihren ersten Handelstag mit 23,52 Euro, 17,2 Prozent über dem Ausgabepreis von 20 Euro. Der Börsengang der Wasserstofftochter von Thyssenkrupp ist der zweitgrößte in Europa in diesem Jahr nach dem des italienischen Lottounternehmens Lottomatica. Thyssenkrupp verteuerten sich um 4,7 Prozent.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.236,60 +13,51 +0,3% +11,7% Stoxx-50 3.855,63 -12,34 -0,3% +5,6% Stoxx-600 447,65 +0,43 +0,1% +5,4% XETRA-DAX 15.603,40 +74,86 +0,5% +12,1% FTSE-100 London 7.256,94 -23,56 -0,3% -2,3% CAC-40 Paris 7.111,88 +29,59 +0,4% +9,9% AEX Amsterdam 753,52 +0,18 +0,0% +9,4% ATHEX-20 Athen 3.080,06 -3,48 -0,1% +36,8% BEL-20 Bruessel 3.502,90 +7,32 +0,2% -5,4% BUX Budapest 49.891,95 +286,79 +0,6% +13,9% OMXH-25 Helsinki 4.364,99 +12,73 +0,3% -9,8% ISE NAT. 30 Istanbul 6.841,23 +30,04 +0,4% +15,1% OMXC-20 Kopenhagen 1.998,34 -8,27 -0,4% +8,9% PSI 20 Lissabon 5.872,76 +16,57 +0,3% +2,9% IBEX-35 Madrid 9.248,80 -36,20 -0,4% +12,4% FTSE-MIB Mailand 27.778,32 +271,41 +1,0% +16,0% OBX Oslo 1.096,53 -0,94 -0,1% +0,6% PX Prag 1.283,70 -2,23 -0,2% +6,8% OMXS-30 Stockholm 2.246,19 +7,67 +0,3% +9,9% WIG-20 Warschau 2.035,57 +25,09 +1,2% +13,6% ATX Wien 3.114,60 +13,75 +0,4% +0,4% SMI Zuerich 10.874,90 -111,88 -1,0% +1,4% * zu Vortagsschluss Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,64 +0,01 +0,06 US-Zehnjahresrendite 4,04 +0,00 +0,16 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do, 18:44 Uhr % YTD EUR/USD 1,0961 +0,7% 1,0893 1,0874 +2,4% EUR/JPY 155,92 -0,6% 156,45 156,70 +11,1% EUR/CHF 0,9746 -0,1% 0,9753 0,9745 -1,5% EUR/GBP 0,8538 -0,1% 0,8548 0,8542 -3,5% USD/JPY 142,26 -1,2% 143,73 144,12 +8,5% GBP/USD 1,2839 +0,8% 1,2740 1,2731 +6,2% USD/CNH (Offshore) 7,2268 -0,4% 7,2498 7,2628 +4,3% Bitcoin BTC/USD 30.417,73 +0,6% 30.202,38 30.224,68 +83,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,02 71,80 +1,7% +1,22 -8,0% Brent/ICE 77,68 76,52 +1,5% +1,16 -6,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,23 32,35 +2,7% +0,88 -59,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.926,68 1.911,05 +0,8% +15,63 +5,6% Silber (Spot) 23,05 22,78 +1,2% +0,27 -3,8% Platin (Spot) 913,03 906,50 +0,7% +6,53 -14,5% Kupfer-Future 3,78 3,73 +1,4% +0,05 -1,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

July 07, 2023 12:16 ET (16:16 GMT)

