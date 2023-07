China und viele Schwellenländer versprechen eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Im Frankfurter Kreis diskutieren Anlage-Experten mit Mein-Geld-Chefin Isabelle Hägewald, warum man neben klassischen ETF-Portfolios auch China berücksichtigen sollte, welche Rolle Schwellenländer in ETF spielen können und warum Diversifizierung im ETF-Portfolio so wichtig ist. Geldanlage Investment Aktien Inflation Rezession FrankfurterKreis MeinGeldMedien Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Dag Rodewald, Leiter ETF Deutschland & Österreich, UBS Claus Hecher, Leiter Business Development BNP Paribas Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale Distribution, LGIM Simon Werkheiser, Senior Institutional ETF Sales Manager, Invesco Auf der Suche nach mehr Informationen rund ums Thema ETF? Hier werden Sie fündig: https://www.mein-geld-medien.de/etf-news/china-aktien-warum-sie-im-portfolio-nicht-fehlen-sollten/ https://www.mein-geld-medien.de/etf-news/globaler-etf-ausblick-fuer-2023/https://www.mein-geld-medien.de

