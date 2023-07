Uran-Boom voraus - Diese 4 Aktien müssen auf Ihre Watchlist: Jetzt den kostenlosen Report hier herunterladen. https://tinyurl.com/22yc825h Bankenkrise, Zinserhöhungen, Börsenhochs: Das erste Halbjahr 2023 an den Börsen sei von eigenartigen und seltsamen Entwicklungen geprägt gewesen, erklärt Sentiment-Experte Joachim Goldberg im wallstreetONLINE-Interview. Die Marktteilnehmer hätten Vieles ignoriert, was sie eigentlich hätten beachten müssen. Warum Privatanleger aktuell pessimistischer auf die Märkte schauen als die Profis, warum Privatanleger noch von günstigen Einstiegskursen profitieren und in welcher Spanne sich der deutsche Leitindex in den kommenden Monaten einpendeln dürfte: Jetzt die komplette Analyse im Video ansehen!