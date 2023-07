DJ MÄRKTE USA/Vorsichtge Erholung - Gegenbewegung bei Zinsen

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Vorsichtig aufwärts geht es am Freitagmittag (Ortszeit) mit den Aktienkursen an der Wall Street. Der Arbeitsmarktbericht für Juni hat die Sorgen vor weiter steigenden bzw. längere Zeit hohen Zinsen zumindest gedämpft, die am Donnerstag von extrem starken Beschäftigungsdaten der US-Privatwirtschaft geschürt worden waren. An der Erwartung, dass die US-Notenbank am 26. Juli die Zinsen nach der jüngsten Zinserhöhungspause wieder anheben dürfte, ändern die Daten aber wohl nichts: Am Zinsterminmarkt wird das weiter mit rund 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit eingepreist. Immerhin ist die Erwartung einer weiteren Erhöhung im September etwas gesunken von rund 30 auf 20 Prozent.

Der Dow-Jones-Index liegt zwar minimal im Plus bei 33.926 Punkten, S&P-500 und die Nasdaq-Indizes ziehen aber etwas an um bis zu 0,5 Prozent. Am Anleihemarkt geht es nach einem anfänglichen Hin und Her nach den Arbeitsmarktdaten mit den Renditen etwas nach unten, nachdem diese am Vortag noch sehr stark gestiegen waren. Am Devisenmarkt fällt die Reaktion des Dollar entsprechend aus, er kommt deutlich zurück. Der Euro wird mit rund 1,0965 Dollar gehandelt, verglichen mit einem Tagestief bei 1,0870. Entsprechend deutlich um 0,8 Prozent gibt der Dollarindex nach. Der Yen zieht von 144 auf 142,20 je Dollar an.

Im Juni hat sich nicht nur der Stellenaufbau stärker verlangsamt als angenommen, zugleich wurden die Daten zu den neu geschaffenen Stellen in den beiden Vormonaten deutlich nach unten revidiert. Die 209.000 neu geschaffenen Arbeitsplätze waren die wenigsten seit mehr als zweieinhalb Jahren, was darauf hindeuten könnten, dass die Zinserhöhungen der US-Notenbank Wirkung zeigen. Allerdings sank die Arbeitslosenquote wie erwartet geringfügig auf 3,6 Prozent, während die Löhne mit 4,4 Prozent auf Jahressicht nochmals etwas stärker zulegten als im Vormonat.

"Das ist zu viel und es passt nicht zum 2-Prozent-Inflationsziel und legt nahe, dass der Arbeitsmarkt eine weitere Abkühlung braucht", kommentiert Andrew Hunter von Capital Economics.

Levi Strauss unter Druck - Rivian-Hausse geht weiter

Unter den Einzelwerten sacken Levi Strauss um 7,1 Prozent ab. Der Jeanshersteller hat durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt und seine Jahresprognose gesenkt. Die Juni-Umsatzdaten des Großhändlers Costco (-1,6%) überzeugten ebenfalls nicht in allen Punkten.

Biogen verbilligen sich um 2,9 Prozent, trotz der Zulassung des Alzheimermedikaments Leqembi durch die US-Arzneimittelbehörde FDA. Die Markteinführung des Mittels dürfte eher langsam vonstatten gehen, warnen Analysten. Sie verweisen auf Logistik- und Infrastrukturengpässe, zumal das Mittel regelmäßig via Infusionen verabreicht werden müsse.

Weiter dynamisch aufwärts geht es mit Rivian. Der Kurs des Elektroautoherstellers steigt bereits den achten Handelstag in Folge, aktuell um über 15 Prozent, in den vergangenen acht Börsentagen um über 80 Prozent. Eine ähnliche tagelange Gewinnserie hatte jüngst bereits die Tesla-Aktie. Zur Rivian-Hausse tragen die jüngst vermeldeten unerwarteten starken Auslieferungen im zweiten Quartal bei. Tesla (+0,8%) ziehen leicht an. Das Unternehmen hat sich 15 chinesischen Autoherstellern angeschlossen mit der Verpflichtung, den Preiskrieg bei Elektrofahrzeugen zu beenden.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.926,36 +0,0% 4,10 +2,4% S&P-500 4.424,10 +0,3% 12,51 +15,2% Nasdaq-Comp. 13.752,61 +0,5% 73,57 +31,4% Nasdaq-100 15.150,29 +0,4% 60,84 +38,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,93 -6,6 5,00 51,1 5 Jahre 4,32 -2,6 4,35 32,1 7 Jahre 4,20 -0,6 4,20 22,8 10 Jahre 4,04 -0,1 4,04 15,6 30 Jahre 4,03 +2,4 4,00 5,8 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do, 18:44 Uhr % YTD EUR/USD 1,0966 +0,7% 1,0893 1,0874 +2,5% EUR/JPY 155,91 -0,6% 156,45 156,70 +11,1% EUR/CHF 0,9745 -0,1% 0,9753 0,9745 -1,5% EUR/GBP 0,8545 -0,0% 0,8548 0,8542 -3,5% USD/JPY 142,17 -1,3% 143,73 144,12 +8,4% GBP/USD 1,2833 +0,7% 1,2740 1,2731 +6,1% USD/CNH (Offshore) 7,2278 -0,4% 7,2498 7,2628 +4,3% Bitcoin BTC/USD 30.325,77 +0,3% 30.202,38 30.224,68 +82,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,98 71,80 +1,6% +1,18 -8,0% Brent/ICE 77,68 76,52 +1,5% +1,16 -6,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,05 32,35 +2,2% +0,70 -59,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.927,93 1.911,05 +0,9% +16,88 +5,7% Silber (Spot) 23,07 22,78 +1,3% +0,29 -3,8% Platin (Spot) 914,15 906,50 +0,8% +7,65 -14,4% Kupfer-Future 3,77 3,73 +1,2% +0,04 -1,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

