Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aktivität am Primärmarkt für erstrangig unbesicherte Bankanleihen hat sich zuletzt gegenüber den vergangenen starken Wochen deutlich abgeschwächt, so die Analysten der Helaba.Angesichts der einsetzenden Sommerferien in vielen Teilen Europas und der anstehenden Veröffentlichung von Quartalsberichten überrasche dies nicht. Ende nächster Woche würden US-Banken wie JP Morgan Chase, Citigroup und Wells Fargo die Berichtssaison für das 2. Quartal 2023 eröffnen. Einige Emittenten würden dennoch das günstige Marktfenster am Primärmarkt nutzen, Transaktionen seien gut umsetzbar. ...

